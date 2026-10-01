В 2027 году три региона запустят новый фестиваль «Пушкинская карта на Волге»

Фото: пресс-служба Минкультуры Марий Эл

Фестиваль «Пушкинская карта на Волге» планируют запустить в следующем, 2027 году три региона – Татарстан, Марий Эл и Чувашия. Такое предложение прозвучало на межрегиональном круглом столе к пятилетию «Пушкинской карты», организованном в Йошкар-Оле.

«Если мы смотрим на Поволжье как единое культурное пространство, здесь исторически переплетаются тюркские, финно-угорские и славянские традиции. У нас общая Волга, общие маршруты, общие задачи по работе с молодежью. Предлагаем сформировать единый межрегиональный календарь событий, запустить межрегиональный фестиваль „Пушкинская карта на Волге“ с совместными гастролями, творческими лабораториями, онлайн-туризмом и VR-экскурсиями, развивать культурный туризм по маршруту Казань – Йошкар-Ола – Чебоксары», – сообщила начальник отдела стратегического планирования и прогнозирования Минкульта РТ Айгуль Софийская.

Кроме того, татарстанская чиновница предложила проводить выездные программы и профильные смены во взаимодействии с детскими оздоровительными лагерями, усилить цифровую интеграцию, создать единый QR-код, организовать методическую поддержку, стажировки, семинары, вебинары и межрегиональные встречи, учитывать национальное многообразие регионов и обмениваться лучшими практиками работы с малыми городами и сельскими территориями.

Идею проведения фестиваля «Пушкинская карта на Волге» поддержали коллеги из соседних регионов.

«Фестиваль „Пушкинская карта на Волге“ – по-настоящему молодежный проект. Предлагаю коллегам обсудить возможность создания рабочей группы», – сказал заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл – министр культуры, печати и по делам национальностей Константин Иванов.

Фото: пресс-служба Минкультуры Марий Эл

Он выразил готовность подключиться к проекту и предложил провести первый фестиваль в День защиты детей. В качестве возможной площадки для проведения фестиваля им был предложен замок Шереметева в Марий Эл на берегу Волги.

О новых сервисах и акциях для молодежи рассказала начальник управления «Пушкинская карта» банка ВТБ Юлия Ручкина. По ее словам, одним из ключевых нововведений стала акция совместно с «Яндексом»: все держатели Пушкинской карты – как новые, так и уже имеющие ее – могут оформить бесплатную подписку на молодежные сервисы. Она действует до конца года и включает доступ к электронным книгам, фильмам, одобренным по возрастному цензу, а также к «умному» помощнику, который можно использовать как в учебных, так и в развлекательных целях.

Помимо этого, банк начал формировать в мобильном приложении подборку афиш мероприятий, доступных по Пушкинской карте. Раньше такой возможности у пользователей не было. Также запущена акция с театрами и музеями-партнерами, аналогичная проекту «Приведи родителей в музей».

«Мы хотели бы делать более персонализированные подборки по мероприятиям. Это поможет вовлекать молодежь и давать актуальную культурную афишу на сегодня», – отметила Юлия Ручкина.

Фото: пресс-служба Минкультуры Марий Эл

В планах на следующий год – запуск реестрового выпуска карт для клиентов зарплатных проектов, в первую очередь вузов. Это упростит вход студентов в программу: представителю учебного заведения не нужно будет просить каждого студента отдельно выпустить карту. При оформлении стипендиальной карты можно будет сразу поставить отметку о желании получить Пушкинскую, и банк выдаст обе карты одновременно.

Активно обсуждается и введение бонусов и привилегий для активных пользователей Пушкинской карты. Тем, кто уже потратил средства на культурные мероприятия, могут предоставляться скидки или дополнительные преференции по сервисам, чтобы молодой человек мог продолжать культурный опыт до начисления нового лимита 1 января.

Отдельное внимание будет уделено проблеме «забытых» карт. Анализ клиентского поведения показал, что после выпуска карты пользователи часто не знают, как ей воспользоваться. Поэтому разрабатывается мини-инструкция и система онбординга: сразу после выпуска карты клиент получит сообщение с поздравлением и кратким руководством – как купить билет, где посмотреть афишу и какие кнопки нажать. Эти материалы планируется распространять по всей сети.

«Мы видим, что пользователь просто забывает – выпустил карту, и она лежит без активности. Будем делать все, чтобы культурный досуг был доступен здесь и сейчас», – подчеркнула Юлия Ручкина.