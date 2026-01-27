В 2027 году россияне не будут выходить на пенсию по старости

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В 2027 году жители России не будут выходить на пенсию по старости, так как на него придется переходный период повышения пенсионного возраста. Об этом напомнил экономический аналитик Денис Миролюбов, пишет издание «Абзац».

«В 2023-м, 2025-м и 2027-м никто не достигает нужного возраста именно в этом календарном году. <…> То есть возрастная граница перескакивает, и в те годы, где такая граница проходит между датами рождения, нет людей, которые одновременно и достигли возраста, и имеют нужный стаж», – пояснил специалист.

Возраст выхода на пенсию повышается с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин. Таким образом, если женщины 1967 и мужчины 1962 года рождения будут выходить на пенсию в наступившем 2026-м, то женщины 1968 и мужчины 1963 года рождения – только в 2028-м.

Рассчитывать на пенсионные выплаты в 2027 году могут обладатели досрочного права по выработанному стажу, инвалидности и прочим льготным условиям, уточнил экономический аналитик.