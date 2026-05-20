В 2027 году Казань примет Поволжский демографический форум

Поволжский демографический форум пройдет в 2027 году в Казани. Он будет приурочен к 20-летию Центра семьи и демографии Академии наук Татарстана. Об этом было сказано сегодня на круглом столе «Современная семья: формируя тренд благополучия», организованном в АН РТ.

«Раз в пять лет проводится Поволжский демографический форум, на котором собираются не только исследовательские организации, но и представители органов управления, которые отвечают за семейную политику, демографию и социальную защиту, чтобы обменяться опытом, обсудить лучшие практики и посмотреть, как работают те или иные сферы», – рассказал журналистам вице-президент Академии наук РТ Марат Сафиуллин.

По словам Сафиуллина, оргкомитет форума возглавит заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. В работе форума примут участие министры труда и социальной защиты разных регионов страны.