В 2026 планируют определить дату открытия музея археологии РТ

Айнур Тимерханов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Открытие музея археологии Татарстана прорабатывается с 2005 года, и теперь этот вопрос находится в завершающей стадии. В 2026 году будет определена точная дата открытия, площадка уже тоже практически готова. Об этом «Татар-информу» рассказал вице-президент Академии наук РТ Айнур Тимерханов.

«Все эти годы работа шла. Нам даже выделили здание и сделали ремонт, но до конца проект не довели. Музей археологии будет располагаться на территории Казанского Кремля. В этом году мы проработали научную концепцию, уже давно готовы к выставлению более 5 тыс. экспонатов», – сообщил собеседник агентства.

Сейчас предстоит решить вопросы доведения здания, выделенного в Кремле, до требований, выдвигаемых к музею. По словам Тимерханова, подготовка находится на финишной прямой и открытия можно ждать в ближайшей перспективе.

Айрат Ситдиков Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По этим подготовленные экспонаты для музея будут представлять широкий период истории народов, проживающих на территории Поволжья, пояснил агентству Директор института археологии Академии наук РТ Айрат Ситдиков.

«Экспонаты охватывают период от появления первых людей в Поволжье до позднего Средневековья. То есть все этапы, включая эпоху античности, тюркских каганатов, Золотой Орды», – пояснил Ситдиков.

Вчера вопрос об открытии музея археологии Татарстана был поднят на выездном заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, где депутаты и представители Министерства культуры РТ также выразили заинтересованность в скорейшем решении вопроса.