В 2026 году выпускники смогут пересдать ЕГЭ по трем предметам

Выпускники российских школ в 2026 году смогут пересдать ЕГЭ по двум обязательным предметам и одному предмету по выбору. Об этом РИА Новости сообщил сенатор Айрат Гибатдинов.

По его словам, пересдача будет доступна по русскому языку, математике и одной дисциплине по выбору.

«Выпускникам стоит помнить о возможности пересдачи ЕГЭ. В 2026 году учащиеся смогут пересдать оба обязательных предмета (русский и математику) и один предмет по выбору в резервные дни 8 июля и 9 июля, либо 4, 8, 25 сентября», – отметил парламентарий.

Сенатор напомнил, что при пересдаче предыдущий результат экзамена аннулируется, даже если новый балл окажется ниже. В связи с этим он призвал выпускников внимательно подходить к принятию решения.

Кроме того, Гибатдинов обратил внимание, что пересдача может повлиять на сроки подачи документов в высшие учебные заведения.

«Стоит учитывать, что в случае пересдачи время получения окончательного результата экзамена также сильно сдвигается, в связи с чем необходимо оперативно и в кратчайшие сроки успеть подать документы для зачисления в ВУЗы», – подчеркнул сенатор.