Общество 26 декабря 2025 12:56

В 2026 году в Татарстане подорожает техосмотр — его цена вырастет на 10%

В 2026 году в Татарстане вырастет цена техосмотра. Соответствующее постановление Кабмина было опубликовано на сайте правовых актов РТ.

Документ устанавливает пределы платы за ежегодную проверку автомобиля, которая по сравнению с прошлым годом повысилась примерно на 10%. Теперь водителям легковых автомобилей придется платить 1202 рубля, водителям мотоциклов – 422 рубля, а водителям грузовых машин и небольших автобусов – 2588 и 2058 рублей соответственно.

Постановление вступит в силу с 1 января 2026 года.

#техосмотр #кабмин рт #автомобили
