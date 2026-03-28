В 2026 году в Татарстане капитально отремонтируют более 700 многоквартирных домов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Республике Татарстан продолжается реализация программ капитального ремонта объектов социальной сферы, многоквартирных домов и гидротехнических сооружений. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин на совещании в Доме Правительства республики, передает пресс-служба Раиса РТ.

Заседание провел Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, участие в нем также принял исполняющий обязанности Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов. Совещание традиционно прошло в режиме видеоконференции с муниципалитетами.

По словам Шайдуллина, в сфере образования в 2026 году запланирован ремонт 170 объектов в рамках четырех федеральных и четырех республиканских программ. Уже ведутся работы на 60 объектах, а выполнение по ремонту 63 школ составляет 18%. Ремонт пищеблоков идет на шести объектах и активизируется в период летних каникул.

Готовность по детским садам достигла 28%, по ресурсным центрам – также 28% (в работе шесть объектов). Капремонт общежитий выполнен на 22%, при этом один объект уже завершен в Болгаре Спасского района.

В здравоохранении в текущем году отремонтируют 96 объектов, более трети из которых – фельдшерско-акушерские пункты с выполнением 47%. Ремонт пунктов раздачи детского молочного питания достиг 66%, включая завершенный объект в Казани. Работы на 21 стационаре выполнены на 25%, а капремонт пяти поликлиник – на 9%.

В сфере молодежной политики запланирован ремонт 23 объектов. Детские оздоровительные лагеря обновлены на 64%. Подростковые клубы ремонтируют в Новошешминском и Тукаевском районах (51%), пять зданий психолого-педагогической помощи выполнены на 15%, а молодежные центры – на 20%.

В отрасли культуры в программы включены 38 объектов, в основном сельские дома культуры, где уровень готовности составляет 24%. Один объект завершен в Кукморском районе. Ремонт четырех детских школ искусств выполнен на 16% (работы ведутся в Аксубаевском, Сабинском районах и Набережных Челнах). По 12 другим учреждениям выполнение составляет 12%, в работе семь объектов.

По линии Министерства спорта запланирован ремонт 25 объектов, выполнено 12%, работы идут на 11 площадках. В системе социальной защиты готовность капремонта достигла 49%.

В сфере экологии реализуются 25 объектов, уровень выполнения – 39%, за последние две недели завершен один объект в Буинском районе.

Также реализуются отдельные программы по линии ряда ведомств. Так, ремонт семи зданий лесничеств выполнен на 40%. Работы на 16 объектах пожарных депо достигли 6%. Ремонт зданий МВД также выполнен на 6% (один объект в Казани). Капремонт зданий мировых судей – 21% (в работе 10 объектов). По линии Минсельхоза выполнение составляет 58%.

Дополнительно ремонтируются 76 объектов в рамках других республиканских программ. Капремонт зданий исполкомов выполнен на 69% (за отчетный период завершены два объекта в Спасском и Сармановском районах). Ремонт муниципальных архивов выполнен на 14% (один объект в Лениногорском районе). Работы на объектах Росгвардии в Казани составляют 8%, военных комиссариатов – 23%, многофункциональных центров – 46%.

Отдельно Шайдуллин остановился на программе капитального ремонта многоквартирных домов. В 2026 году она охватывает 706 домов в 41 муниципальном образовании. Предусмотрена замена 99 лифтов в 44 домах в шести муниципалитетах. Общий объем финансирования составляет 9 млрд 65 млн рублей.

На сегодняшний день работы начались в 169 многоквартирных домах в 16 муниципальных районах, уровень выполнения строительно-монтажных работ достиг 9%. К остальным объектам, согласно графику, подрядчики приступят в апреле.