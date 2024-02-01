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Экономика 1 февраля 2024 17:15

В 2026 году в России запустят первые спутники для использования интернета на орбите

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Первую группировку космических спутников связи России для использования интернета на высокоэллиптической орбите запустят в 2026 году. С таким заявлением выступил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, пишет ТАСС. Спикер также подчеркнул, что развитию данных группировок уделят особое внимание.

Данная мера поможет обеспечить быстрый и дешевый интернет на всей территории РФ, делится Шадаев.

Еще министр рассказал, что в планах к 2030-му закончить первый этап создания российской большой группировки спутников, которую будут использовать на низких орбитах. Ожидается, что выведут около 700 аппаратов.

Помимо этого, задача министерства - обеспечить доступ к беспроводной высокоскоростной передачи данных стандарта LTE во всех населенных пунктах, включая малочисленные. Как сказал Шадаев, LTE до 2030-го хотят сделать вдоль всех федеральных дорог.

Он добавил, что в больших городах развивать будут и сеть 5G на основе российских базовых станций.

#интернет #спутник #Россия
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