В 2026 году в России запустят первые спутники для использования интернета на орбите

Первую группировку космических спутников связи России для использования интернета на высокоэллиптической орбите запустят в 2026 году. С таким заявлением выступил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, пишет ТАСС. Спикер также подчеркнул, что развитию данных группировок уделят особое внимание.

Данная мера поможет обеспечить быстрый и дешевый интернет на всей территории РФ, делится Шадаев.

Еще министр рассказал, что в планах к 2030-му закончить первый этап создания российской большой группировки спутников, которую будут использовать на низких орбитах. Ожидается, что выведут около 700 аппаратов.

Помимо этого, задача министерства - обеспечить доступ к беспроводной высокоскоростной передачи данных стандарта LTE во всех населенных пунктах, включая малочисленные. Как сказал Шадаев, LTE до 2030-го хотят сделать вдоль всех федеральных дорог.

Он добавил, что в больших городах развивать будут и сеть 5G на основе российских базовых станций.