В 2026 году в России появится новая памятная дата

В России с 2026 года официально учреждена новая памятная дата – 19 апреля станет Днем памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Соответствующий закон вступил в силу с 1 января, сообщили в пресс-службе ГД РФ.

Кроме того, с нового года заработали нормы, в соответствии с которыми некоммерческие организации, занимающиеся увековечением памяти жертв геноцида советского народа в годы войны, смогут получить статус социально ориентированных. Это позволит таким НКО получить право на государственную и муниципальную поддержку, в том числе имущественную и финансовую.

«Наш долг – сохранить память о подвиге наших дедов и прадедов, спасших весь мир от нацистов. И не дать другим забыть правду о злодеяниях фашистов и героизме советского народа», – цитирует пресс-служба слова председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.

По его словам, всего в минувшем году было принято 8 федеральных законов о сохранении и защите исторической памяти, увековечении подвига тех, благодаря кому сегодня живем.

«Важно противодействовать любым попыткам переписать историю и обесценить роль советского народа в разгроме фашизма. Эту работу надо проводить постоянно. Для нас она остается приоритетом», – подчеркнул Володин.

Он также напомнил, что более 13 млн гражданского населения СССР стали жертвами немецко-фашистской оккупации. Ни одна страна в годы Второй мировой войны не понесла таких жертв, которые выпали на долю советского народа