В 2026 году в Набережных Челнах создадут систему сводных расчетов загрязнения воздуха

Систему сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха создадут в 2026 году экологи для Набережных Челнов по образцу Нижнекамска. Об этом «Татар-информу» сообщила заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева.

«Сначала составим перечень предприятий, которые вносят вклад в загрязнение атмосферного воздуха на территории Набережных Челнов. Потом с каждым предприятием будем отрабатывать, чтобы они нам предоставили данные инвентаризации – параметры источников выбросов по количеству загрязняющих веществ, объему выбросов с привязкой к местности. Будем создавать такую же систему сводных расчетов, как в Нижнекамске», – рассказала она.

Метод такого прогнозного моделирования работает в Нижнекамске с 2016 года. В результате такой системной работы за последние семь лет количество жалоб жителей этого города на качество воздуха снизилось в 145 раз. Работа по созданию системы сводных расчетов в Набережных Челнах будет вестись при поддержке исполкома Автограда.

«На примере Нижнекамска и Казани мы понимаем, что это достаточно хороший механизм регулирования нагрузки на атмосферный воздух», – отметила Манидичева.