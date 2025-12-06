В 2026 году в Казани пройдут три международные лагерные смены

В 2026 году в столице Татарстана пройдут три международные лагерные смены для детей из разных стран. Об этом «Татар-информу» сообщил помощник Раиса РТ, руководитель «Движения первых» в РТ Тимур Сулейманов.

«В 2026 году в Казани пройдут три международных лагеря. Это будут дети из разных стран. По поводу проведения таких смен за рубежом пока решения нет», – рассказал собеседник агентства.

В этом году в Малайзии состоялась первая международная лагерная смена, объединившая 200 детей из Татарстана и Малайзии.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.