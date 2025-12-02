В 2026 году в Казани пройдет крупнейшая выставка коммерческого транспорта в России

Крупнейшая специализированная отраслевая выставка и форум коммерческого автотранспорта в России «Comtrans» пройдут в столице Татарстана с 6 по 9 октября 2026 года на площадке выставочного комплекса «Казань Экспо». Об этом сообщил директор выставки и форума Роман Кузьмин на пресс-конференции в «Татар-информе».

По словам Кузьмина, выбор Татарстана как площадки для проведения форума был не случаен, ведь здесь есть мощная промышленная база и развитая транспортная инфраструктура.

Кроме того, как отметил министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко, в Татарстане расположены четыре крупных автопроизводителей: КАМАЗ, Селлерс, Аурус и Раритэк. Особенностью форума можно выделить возможность провести тест драйв практически для всех автомобилей, представленных на экспозиции. К слову, Коробченко, узнав о нем, сразу же предложил рассмотреть дополнительную площадку «Казань Ринг».

«Центр Казань Экспо – это уникальная площадка, которая позволит совместить три формата: отраслевую выставку, федеральную программу и полноценный тест драйв коммерческой техники», – заявил Кузьмин.

Традиционно выставку посещают около 17 тыс. участников из различных регионов России, а также из стран СНГ. За короткий период участники знакомятся с продукцией ведущих производителей, а также оценивают характеристики, особенности и пригодность в современных условиях.