Общество 28 ноября 2025 13:13

В 2026 году Татарстан получит 2,5 млрд рублей на модернизацию коммунальных сетей

В 2026 году Татарстан получит 2,5 млрд рублей на модернизацию коммунальных сетей
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В 2026 году Татарстан получит 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на модернизацию коммунальной инфраструктуры в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на слова министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марата Айзатуллина.

«На реализацию федеральной программы в 2026 году предусмотрено 2,5 млрд рублей. Сумма скорректирована в меньшую сторону по сравнению с 2025 годом, так как часть запланированных мероприятий мы выполнили опережающими темпами уже в текущем году», – рассказал министр.

Дополнительно для обновления сетей будут использованы деньги из республиканского бюджета. Их планируется выделить не меньше, чем в 2025 году, то есть 8,5 млрд рублей и более.

