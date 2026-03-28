В 2026 году россияне смогут вернуть до 110 тыс. рублей за обучение детей

В 2026 году общий лимит социального налогового вычета по НДФЛ на обучение детей составляет 110 тыс. рублей на каждого ребенка. Об этом сообщила кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Екатерина Голубцова.

Она напомнила, что россияне могут получить социальные вычеты по НДФЛ при оплате медицинских услуг, обучения, а также занятий фитнесом.

«Сумма всех социальных вычетов налогоплательщика по НДФЛ не может превысить 150 000 рублей. Но в это ограничение не попадает льгота по оплате обучения детей, это еще 110 000 рублей в год на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей», – отметила Голубцова в беседе с РИА Новости.

Таким образом, при ставке НДФЛ 13% родитель может вернуть до 14,3 тыс. рублей, а при ставке 15% – до 16,5 тыс. рублей.

Вычет предоставляется за расходы на обучение ребенка в возрасте до 24 лет при очной форме, а также за подопечных до 18 лет. Как следует из разъяснений ФНС России, право на получение вычета должно быть подтверждено документально.

Кроме того, при наличии лицензии или иного подтверждающего документа вычет можно оформить не только за обучение в вузе, но и в других образовательных учреждениях – как государственных, так и частных, включая школы и детские сады.