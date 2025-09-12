В 2026 году прогнозируется рост ВРП Татарстана на 2,1%

Согласно прогнозу показателей социально-экономического развития Татарстана на 2026-2028 годы, валовый региональный продукт вырастет на 2,1%. Об этом на заседании Кабинета Министров Республики Татарстан, посвященном основным параметрам прогноза социально-экономического развития республики на 2026-2028 годы, сообщил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

«Прогнозы показателей социально-экономического развития Татарстана на 2026-2028 годы сформированы на основе данных предприятий и организаций, формирующих около 70% промышленного производства республики, отраслевых министерств, прогноза развития муниципальных образований, а также с учетом реализации новых Национальных проектов. Валовый региональный продукт в 2026 году прогнозируется на уровне 102,1%», – рассказал он.

Ключевыми факторами в выполнении прогнозных показателей Шагиахметов назвал бесперебойную работу предприятий и их дальнейшее развитие с учетом реализации инвестиционных проектов, расширения рынков сбыта, технологическое развитие и повышение производительности труда.

«Наибольший удельный вес в структуре экономики республики занимает промышленность. Индекс промышленного производства в 2026 году прогнозируется на уровне 101,7%. Выявляемые риски и проблемные вопросы достижения предприятиями показателей необходимо рассматривать совместно с собственниками предприятий», – добавил министр.

Объем инвестиций в уставной капитал в 2025 году, по данным предприятий муниципалитетов, составил более 1,6 трлн рублей. В текущей ситуации критически важно поддерживать уровень инвестиционной активности через создание благоприятных условий для ведения бизнеса, подчеркнул он.

Особенно важно продолжать развитие промышленных парков и особых экономических зон, заключил Шагиахметов.