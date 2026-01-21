В 2026 году проекты «Казань марины» пройдут государственную экспертизу

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2025 году завершили разработку документов территориального планирования «Казань марины». На очереди – государственная экспертиза разрабатываемых проектов. Об этом на коллегии Госкомитета РТ по туризму сообщил его председатель Сергей Иванов.

«В 2025 году завершена разработка документов территориального планирования. В федеральном бюджете для Татарстана предусмотрено финансирование в размере 2,4 млрд рублей на создание объектов обеспечивающей инфраструктуры в 2027-2028 годах. В 2026 году планируется прохождение государственной экспертизы на разрабатываемые проекты», – заявил он.

Строительство подъездных дорог, подведение водоснабжения, газа, электричества и прочей обеспечивающей инфраструктуры планируется начать в 2027 году.

«На часть лотов Корпорацией "Туризм.РФ" заключены инвестиционные соглашения. Мы приглашаем инвесторов присоединиться к проекту. Для инвесторов будут созданы привлекательные условия, в том числе подведена необходимая обеспечивающая инфраструктура и снижен налог на имущество», – добавил Иванов.