В 2026 году планируется обновить 69 дворов в Советском районе Казани

Фото: пресс-служба «Движения первых» РТ

20 августа на ул. Бигичева в сквере «Музыкальный» Советского района Казани прошел уличный фестиваль «Приглашаем поиграть». Фестиваль организовали Казанское местное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» при соучастии с программой «Наш двор».

О том, как сейчас республиканский проект благоустраивает дворы Советского района и какие сложности возникают при ремонте придомовых территорий рассказал первый замглавы администрации Советского района Андрей Яковлев.

В 2025 году в Советском районе благоустроено 54 двора, а за все время – 253. На следующий, 2026 год, планируется обновить 69 дворовых территорий.

«Адреса у нас будут чуть позже выложены на сайте "Наш двор". Программа уже сформирована», – отметил Яковлев.

Перед тем, как начать работу обновления территорий, администрация охватывает все слои населения: от детей до пенсионеров. Так, тихие зоны используются для пенсионеров. Активности в виде турниров, спортивных тренажеров – для подростков. Для детей – площадки.

Яковлев подчеркнул, что большая проблема в процессе благоустройства – исчерченные сетями территории дворов.

«Территория большая, а вся она исчерчена сетями. Везде проходит сеть, а на них ставить малоархитектурные формы нельзя. Поэтому люди говорят, что вот у нас территория большая, а вы нам поставили мало архитектурных форм. Приходится объяснять, показывать на схеме», – объяснил первый заместитель.

По словам Яковлева, администрация старается вести открытый диалог с людьми, а программа «Наш двор» получает много положительных откликов от такого взаимодействия.

«Территории благоустраиваются, население очень довольно. И поэтому мы, заходя с ремонтом дворовой территории, также приводим фасады в порядок, входные группы, ремонтируем подъезды, сажаем деревья, кустарники совместно с жителями, черним территорию, сажаем травку, газоны. Негативные отзывы мы стараемся решать в процессе работы», – рассказал он.

Также Яковлев сообщил, что «Нашему двору» помогает система Bpium в процессе помощи людям.

«Каждый день у нас там сидит человек: заявка поступает и мы выходим на место, встречаемся с жителем и решаем вопрос. То есть у нас на сегодняшний день закрытых заявок нет. И в принципе они снимаются сразу, благодаря этому ресурсу», – заявил он.

Отметим, программа благоустройства дворовых территорий «Наш двор» реализуется с 2020 года при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова.