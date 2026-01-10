В 2026 году Минобороны возродит три ранее закрытых военных училища

В 2026 году Минобороны России хочет возродить три ранее закрытых военных училища. Об этом пишут «Известия».

Кроме того, в 2026 году планируется возрождение Челябинского высшего танкового командного училища, Ульяновского авиационного высшего училища и Новочеркасского училища связи.

Всего же до 2034 года планируется открыть или восстановить пятнадцать высших военных учебных заведений. Преподавать в них будут в том числе и герои специальной военной операции.