Руc Тат
16+
Общество 10 января 2026 12:22

В 2026 году Минобороны возродит три ранее закрытых военных училища

В 2026 году Минобороны России хочет возродить три ранее закрытых военных училища. Об этом пишут «Известия».

Кроме того, в 2026 году планируется возрождение Челябинского высшего танкового командного училища, Ульяновского авиационного высшего училища и Новочеркасского училища связи.

Всего же до 2034 года планируется открыть или восстановить пятнадцать высших военных учебных заведений. Преподавать в них будут в том числе и герои специальной военной операции.

