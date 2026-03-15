news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 15 марта 2026 19:07

В 2026 году лимит по социальным налоговым вычетам составит 150 тыс. рублей

Читайте нас в
Телеграм
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2026 году общий лимит по социальным налоговым вычетам по НДФЛ на расходы на лечение, спорт и обучение составляет 150 тыс. рублей. Об этом сообщили РИА Новости в Минфине России.

«Общий лимит по социальным налоговым вычетам по НДФЛ, если произведены расходы на лечение, спорт и обучение, в 2026 году составляет 150 000 рублей», – подчеркнули в ведомстве.

Социальные вычеты можно получить, подав налоговую декларацию по месту жительства в налоговую инспекцию в конце года. К декларации необходимо приложить копии документов, подтверждающих право на вычет, уточнили в Федеральной налоговой службе.

news_right_1
news_right_2
news_bot
