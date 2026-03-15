В 2026 году лимит по социальным налоговым вычетам составит 150 тыс. рублей

В 2026 году общий лимит по социальным налоговым вычетам по НДФЛ на расходы на лечение, спорт и обучение составляет 150 тыс. рублей. Об этом сообщили РИА Новости в Минфине России.

Социальные вычеты можно получить, подав налоговую декларацию по месту жительства в налоговую инспекцию в конце года. К декларации необходимо приложить копии документов, подтверждающих право на вычет, уточнили в Федеральной налоговой службе.