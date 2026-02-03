В 2026 году лесники Татарстана обследуют лес на 2,4 тыс. га

В этом году лесники Татарстана проведут лесопатологическое обследование лесов на площади в 2,4 тыс. га, а также санитарно-оздоровительные мероприятия на 1 тыс. га. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«Лесопатологическое обследование проводится для оценки санитарного состояния лесов и подготовки документации для санитарно-оздоровительных мероприятий. Эту работу совместно проведут специалисты подведомственных учреждений Министерства лесного хозяйства РТ – лесхозов и филиала ФБУ "Рослесозащита" "Центр защиты леса Республики Татарстан"», – сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Главная цель санитарно-оздоровительных мероприятий заключается в повышении биологической устойчивости насаждений, предотвращении распространения болезней и снижении ущерба от вредителей, отметил он.

Особое внимание будет уделено участкам лесного фонда с повышенной рекреационной нагрузкой: вблизи автомобильных дорог, населенных пунктов и социальных объектов. Работы выполнят в течение года силами специалистов лесхозов.

«Проведение этих мероприятий будет способствовать улучшению состояния лесов Татарстана», – подчеркнул Равиль Кузюров.

Проведение работ соответствует целям и задачам национального проекта «Экологическое благополучие».