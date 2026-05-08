Международная строительная неделя БРИКС пройдет в Казани в ноябре

Кто войдет в состав оргкомитета

Республиканский оргкомитет по подготовке и проведению ежегодного форума «Международная строительная неделя БРИКС» создадут в Татарстане. Форум пройдет в Казани с 10 по 13 ноября 2026 года. Проект Указа Раиса РТ Рустама Минниханова сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Председателем оргкомитета станет министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, сопредседателем – Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместителем председателя – Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Секретарем оргкомитета станет министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

В составе оргкомитета указаны председатель ТПП РТ Шамиль Агеев, заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин, министр культуры РТ Ирада Аюпова, министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев и другие.

Оргкомитет разработает и утвердит деловую программу форума, а также план мероприятий

Какие задачи будет решать оргкомитет

Оргкомитет разработает и утвердит деловую программу форума, а также план мероприятий. Его участники разработают предложения по взаимодействию представителей органов госвласти, строительных и организаций сферы ЖКХ, общественных объединений предпринимателей, торгово-промышленных палат, СРО в сфере строительства для реализации принятых решений и оценки их эффективности.

«Мероприятие укрепит международное сотрудничество в строительной сфере, поспособствует обмену опытом внедрения современных технологий и выработке новых инициатив в рамках стратегических задач России и стран БРИКС. Форум станет площадкой для расширения деловых контактов и развития долгосрочного партнерства между Россией и странами БРИКС», – сказано в документе.

В работе форума примут участие представители государственных органов власти России и стран БРИКС, субъектов страны, сфер строительства и ЖКХ, бизнеса и коммерческих организаций, руководители крупнейших девелоперских компаний, финансовых институтов и профессионального сообщества.

Напомним, в октябре 2024 года Казань приняла саммит БРИКС. В мероприятиях форума приняли участие 42 делегации, в том числе 24 главы государств и правительств, а также руководители шести международных организаций. В текущем году столица Татарстана также станет площадкой проведения «КазаньФорума», который пройдет с 12 по 17 мая, и саммита Россия – АСЕАН – с 17 по 19 июня.