В 2026 году будут введены дополнительные поезда Казань – Аэропорт – Казань

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2026 году на маршруте Казань – Аэропорт – Казань будут введены дополнительные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

В министерстве рассказали, что будет назначено два новых поезда: № 6720 Казань (18:39) – Аэропорт (19:08) и № 6727 Аэропорт (19:19) – Казань (19:48). Кроме того, будет слегка изменено расписание пригородного поезда № 6366 Албаба – Казань, который теперь будет прибывать в столицу РТ на две минуты раньше, в 18:37.

Нововведения начнут действовать с 1 января.