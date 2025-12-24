news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 24 декабря 2025 10:03

В 2026 году будут введены дополнительные поезда Казань – Аэропорт – Казань

Читайте нас в
Телеграм
В 2026 году будут введены дополнительные поезда Казань – Аэропорт – Казань
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2026 году на маршруте Казань – Аэропорт – Казань будут введены дополнительные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

В министерстве рассказали, что будет назначено два новых поезда: № 6720 Казань (18:39) – Аэропорт (19:08) и № 6727 Аэропорт (19:19) – Казань (19:48). Кроме того, будет слегка изменено расписание пригородного поезда № 6366 Албаба – Казань, который теперь будет прибывать в столицу РТ на две минуты раньше, в 18:37.

Нововведения начнут действовать с 1 января.

#поезда #Миндортранс РТ #аэропорт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

23 декабря 2025
«Успевать и радоваться жизни!»: в «Татмедиа» подвели итоги года и наградили сотрудников

«Успевать и радоваться жизни!»: в «Татмедиа» подвели итоги года и наградили сотрудников

23 декабря 2025