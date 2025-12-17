В 2026 году 16 молодых учёных получат субсидию на улучшение жилищных условий

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В 2026 году будет расширена программа по улучшению жилищных условий для молодых ученых. Об этом на общем собрании Академии наук РТ по итогам 2025 года сообщил ее президент Рифкат Минниханов.

«В текущем году четверо молодых ученых уже получили такую форму поддержки. На следующий год количество грантов планируется увеличить до 16», – отметил он.

Напомним, что с этого года в Татарстане работает программа улучшения жилищных условий для молодых ученых. Они могут получить субсидию до 1,375 млн рублей для погашения первоначального взноса при покупке жилья или погашения ипотечного кредита.