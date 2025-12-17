news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 17 декабря 2025 13:48

В 2026 году 16 молодых учёных получат субсидию на улучшение жилищных условий

Читайте нас в
Телеграм
В 2026 году 16 молодых учёных получат субсидию на улучшение жилищных условий
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В 2026 году будет расширена программа по улучшению жилищных условий для молодых ученых. Об этом на общем собрании Академии наук РТ по итогам 2025 года сообщил ее президент Рифкат Минниханов.

«В текущем году четверо молодых ученых уже получили такую форму поддержки. На следующий год количество грантов планируется увеличить до 16», – отметил он.

Напомним, что с этого года в Татарстане работает программа улучшения жилищных условий для молодых ученых. Они могут получить субсидию до 1,375 млн рублей для погашения первоначального взноса при покупке жилья или погашения ипотечного кредита.

Фоторепортаж: Михаил Захаров
#Рифкат Минниханов #молодые ученые
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

17 декабря 2025
Отпуск за свой счет: сколько дней можно взять в Татарстане

Отпуск за свой счет: сколько дней можно взять в Татарстане

16 декабря 2025