Общество 13 марта 2026 13:58

В 2025 году Храм всех религий в Казани посетили более 350 тыс. человек

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В прошлом году Храм всех религий в Казани посетили более 350 тыс. человек. Объект остается одним из самых востребованных для туристов республики. Об этом журналистам сообщила заместитель председателя Госкомитета РТ по туризму Анастасия Софьина.

«Храм всех религий – один из самых интересных объектов в Казани и республике в целом. Мы это видим и по посещаемости: в прошлом году его посетили более 350 тыс. человек. Причем это не только жители Татарстана, но и других регионов России и даже других стран», – рассказала она.

Помимо того, что объект выглядит очень колоритно снаружи, он интересен и внутри. При этом, несмотря на название, храм – это не религиозный, а культурный и туристический объект, подчеркнула Софьина.

#храм всех религий #туризм в татарстане
