Вокруг городов и промцентров Татарстана создадут «зеленые пояса» в 2025 году

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Ели, сосны, липы, березы и другие деревья высадят вокруг городов и промышленных центров Татарстана в 2025 году. Такие работы планируется провести по обновленному региональному проекту «Сохранение лесов в РТ». Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«2024 год — завершающий для регионального проекта. В следующем году будет запущен обновленный региональный проект „Сохранение лесов в Республике Татарстан“. Он будет также в составе федерального проекта „Сохранение лесов“ национального проекта „Экологическое благополучие“», — рассказал он.

В региональный проект планируется включить новые индикаторы и показатели, касающиеся проведения работ по лесовосстановлению вокруг промышленных центров, агротехническому уходу за лесными культурами, созданию и развитию объектов лесного семеноводства. Пока паспорт регионального проекта не утвержден и находится в разработке.

«Мы после утверждения паспорта регионального проекта с главами районов отработаем территории, которые необходимо включить в данную программу, определим количество посадочного материала и определимся с культурами. Традиционные культуры – ель, сосна, липа, береза, рябина, ясень, дуб», – пояснил Кузюров.

Всего, по его данным, за прошедшие пять лет (с 2019 по 2024 год) благодаря региональному проекту «Сохранение лесов в Республике Татарстан» были проведены работы по лесовосстановлению на площади более 21,5 тыс. га.