В 2025 году в Татарстане зафиксировали 12 случаев и порядка ста попыток детского суицида

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

В прошлом году в Республике Татарстан 12 детей свели счеты с жизнью. Об этом на итоговом медицинском совете Детской республиканской клинической больницы сообщил главный врач Айрат Зиатдинов.

«В республике зафиксировано 12 детских суицидов, а в ДРКБ попали 100 детей, пытавшихся покончить с собой», – сообщил Зиатдинов.

По его словам, большинство попыток суицида совершали подростки в возрасте 14–15 лет.

Министр здравоохранения РТ Альмир Абашев отметил, что это важная социальная проблема. Он подчеркнул, что она уже давно находится на рассмотрении в Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних, и предложил рассмотреть возможность включения в ее работу специалистов психиатрической службы ДРКБ, которые могли бы помочь в анализе ситуации.