Общество 9 января 2026 09:00

В 2025 году в Татарстане получили квартиры 26 многодетных семей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В прошлом, 2025 году 26 многодетных семей Татарстана, которые воспитывают не менее пяти детей, получили бесплатно от государства 44 квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда РТ.

Полностью готовое для проживания новое благоустроенное жилье многодетным семьям было предоставлено в соципотечных домах, построенных за счет инвестиций Госжилфонда при Раисе РТ.

Все квартиры были переданы в чистовой отделке с сантехникой, электрическими или газовыми плитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды (газа) и электроэнергии.

В наступившем 2026 году бесплатные квартиры от государства по данной программе предполагается выделить 22 многодетным семьям.

В 2024-м, объявленном Президентом РФ Владимиром Путиным Годом семьи, Госжилфонд передал бесплатно 28 многодетным семьям Татарстана 47 квартир. Начиная с 2007 года фонд обеспечил жильем в общей сложности 650 проживающих в республике многодетных семей. Они получили 905 квартир.

Передача квартир многодетным семьям способствует выполнению одной из главных задач национального проекта «Семья» – улучшению жилищных условий семей с детьми.

