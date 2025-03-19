В 2025 году в Татарстане по нацпроекту планируют обновить 18 светофоров

В этом году в Татарстане в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируют обновить 18 светофоров. Для этого выделено более 122 млн рублей, большая часть из которых поступит из федерального бюджета. Деньги пойдут на поставку и монтаж оборудования для автоматизированной системы управления дорожным движением в Казани и Набережных Челнах.

В Казани модернизация затронет 13 объектов, среди которых пересечения улиц Декабристов и Горсоветской, Декабристов и Лушникова, Декабристов и Тверской, Чуйкова и Дружбы (пешеходный), Чуйкова и Лаврентьева и других.

В Набережных Челнах планируется обновление шести светофоров: Чулман – ост. Маннанова, Чулман – Королева, Чулман – Дружбы Народов, Чулман – ост. «40 Комплекс», Чулман – Р. Беляева, Чулман – пр. Автозаводский.

Работа по внедрению интеллектуальной транспортной системы в республике началась в 2020 году. За прошедшие четыре года установлено 15 метеостанций, 15 информационных табло и модернизировано 99 светофоров.

В прошлом году было установлено 19 новых светофоров (13 – в Казани, 6 – в Набережных Челнах), два из которых оснащены системами видеонаблюдения и детектирования ДТП. Также в регионе действует Единая платформа управления транспортной системой, на дорогах установлены 500 детекторов для мониторинга трафика и 88 комплексов фиксации нарушений ПДД.

«Комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД показали реальную эффективность. Увеличилась пропускная способность улиц, снизилось число аварий и заторов. Выросла средняя скорость прохождения участков до 15%. Сегодня „умная система” представляет собой сеть из более чем 1 тыс. современных комплексов стационарных, передвижных и мобильных устройств, которые установлены в местах концентрации ДТП. Они передают данные в центр обработки данных Госавтоинспекции республики автоматически», – отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.