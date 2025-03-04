news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 4 марта 2025 18:09

В 2025 году в селах Татарстана установят 89 станций для связи 4G

Читайте нас в
Телеграм

В 2025 году Минцифры РТ запустят 89 станций со связью 4G в селах Татарстана с населением от 100 до 500 человек. Работы проведут в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Такие меры позволят еще больше людям получить доступ к высокоскоростному интернету, уточнили в министерстве.

В 2024-м в Татарстане установили и модернизировали более 1 тыс. базовых станций (233 — новые, 827 — модернизированные). Кроме того, министерство улучшило качество связи вдоль автодорог: так, в прошлом году на трассе М7 «Волга» построили 10 новых станций, а на М12 «Восток» — 46.

Примечательно, что годовой прирост пользователей проводного интернета составил около 5%, а мобильного — 6%. Татарстан становится лидером в Приволжском федеральном округе с более чем 8 млн активных SIM-карт и более 5 млн пользователей мобильного интернета.

«Увеличение квоты на установку базовых станций — это важный шаг к обеспечению равного доступа к цифровым технологиям для всех жителей республики. Мы продолжаем активно работать, чтобы каждый мог пользоваться интернетом без ограничений!», - отметил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

#интернет #село #Татарстан #минцифры рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Экономика, СВО и религия: главные акценты в беседе Путина и Минниханова

Экономика, СВО и религия: главные акценты в беседе Путина и Минниханова

3 марта 2025
Юристы объяснили, каким бизнесом можно, а каким нельзя заниматься в квартире

Юристы объяснили, каким бизнесом можно, а каким нельзя заниматься в квартире

3 марта 2025