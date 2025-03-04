В 2025 году в селах Татарстана установят 89 станций для связи 4G

В 2025 году Минцифры РТ запустят 89 станций со связью 4G в селах Татарстана с населением от 100 до 500 человек. Работы проведут в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Такие меры позволят еще больше людям получить доступ к высокоскоростному интернету, уточнили в министерстве.

В 2024-м в Татарстане установили и модернизировали более 1 тыс. базовых станций (233 — новые, 827 — модернизированные). Кроме того, министерство улучшило качество связи вдоль автодорог: так, в прошлом году на трассе М7 «Волга» построили 10 новых станций, а на М12 «Восток» — 46.

Примечательно, что годовой прирост пользователей проводного интернета составил около 5%, а мобильного — 6%. Татарстан становится лидером в Приволжском федеральном округе с более чем 8 млн активных SIM-карт и более 5 млн пользователей мобильного интернета.

«Увеличение квоты на установку базовых станций — это важный шаг к обеспечению равного доступа к цифровым технологиям для всех жителей республики. Мы продолжаем активно работать, чтобы каждый мог пользоваться интернетом без ограничений!», - отметил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.