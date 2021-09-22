В 2025 году в России может появиться дорожный знак для беспилотников

В России в 2025 году может появиться новый дорожный знак «въезд беспилотникам запрещен». Он будет представлять собой изображение перечеркнутой литеры «А», сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы Веронику Коршикову.

По ее словам, автоматизированные автомобили будут иметь опознавательный знак «А», означающий «автономное вождение».

«Для обеспечения безопасности при выпуске таких автомобилей на дороги общего пользования в 2025 году планируется добавить новый запрещающий знак „Въезд беспилотникам запрещен“, который ограничит движение беспилотных автомобилей в определенных местах», — пояснила Коршикова.

Проект сейчас обсуждают в Минтрансе РФ, ГИБДД и Росстандарте. Прототип нового знака представят в октябре на международном Форуме инновационных транспортных технологий, который организует «Автонет».

В России с конца 2018 года ведется тестирование высокоавтоматизированных автомобилей на дорогах общего пользования. Участниками эксперимента стали Казань, Москва, Петербург и еще десять регионов.