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В 2025 году в республике проведут исследование «Современная семья Татарстана»
По новому национальному проекту «Семья» в этом году в республике проведут научное исследование «Современная семья Татарстана». Об этом на коллегии Госкомитета РТ по архивному делу сообщил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.
«Мы стремимся в этом исследовании использовать междисциплинарный подход. Мы особое внимание уделяем поддержке института семьи, в частности молодых учёных, как перспективного источника для расширения и укрепления научно-технологического и профессионального потенциала республики», – заявил он.
По его словам, в последние годы сохранение и укрепление традиционных ценностей, культуры отцовства и материнства и духовно-нравственного состояния общества приобрело особое значение.
Интерес населения к истории своей семьи подтвердила председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова. Она подчеркнула, что большая часть обращений в архивы связаны с историей их семей.
«За три года услугами муниципальных читальных залов архивов воспользовались более 2,7 тыс. пользователей. Всего зафиксировано свыше 11 тыс. посещений. Наиболее популярные направления – генеалогия и история одного края», – заявила она.
Напомним, с 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер.
В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в рамках них будет направлено 59 млрд рублей.
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