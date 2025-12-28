В 2025 году в Литве сменили связанные с Советским Союзом названия 19 улиц
В Литве в 2025 году были изменены названия 19 улиц, связанных с советским периодом. Об этом со ссылкой на литовское агентство сообщили «Известия».
Как отмечается, переименование проходило в рамках политики «десоветизации» общественных пространств.
«С 1 января по 10 декабря в адресном реестре зарегистрировано 19 изменений в названиях советских улиц. В прошлом году таких случаев было вдвое больше – 40», – говорится в сообщении.