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Общество 26 февраля 2025 16:14

В Куюках построят детский сад, пожарное депо и МФЦ

В Куюках построят детский сад, пожарное депо и МФЦ
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Куюках в текущем году построят ряд социальных объектов, среди которых детский сад, пожарное депо и МФЦ. Об этом «Татар-информу» сообщил глава Пестречинского района Раис Сулейманов.

«Мы продолжим строительство социальных объектов в поселке Куюки. В 2025 году планируем открыть детский сад на 510 детей, пожарное депо и МФЦ на 15 окон. Затем мы разработаем проект для включения в программу 2026 года многофункционального досугового центра», – рассказал собеседник агентства.

Сегодня такой же детский сад в ЖК «Усадьба Царево» на 510 детей открыл Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

#куюки #пестречинский район #Детский сад
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