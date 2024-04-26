В 2025 году в Казани планируют запустить маркетплейс халяльной продукции

В Казани может появиться маркетплейс халяльной продукции. Его разработку планируют начать уже осенью 2024 года, рассказал на Российском венчурном форуме в Казани гендиректор компании «Хочу Халяль» Анвар Джавбураев. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, частичный запуск проекта в столице Татарстана может состояться весной 2025 года, а спустя год маркетплейс может быть расширен на Москву и рынки стран СНГ.

Многофункциональная площадка «ХочуHALAL» в настоящее время включает три сервиса. В нее в том числе войдут сервисы рекрутинга и бронирования отелей, справочник инструментов исламских финансов.

«Пока не приглашаем пользователей, мы хотим, чтобы пользователи пришли не на пустую площадку, а на площадку, в которой уже есть ценность потребителю», — объяснил Джавбураев.

По его мнению, халяль — это финансово емкая область не только для Татарстана, но и всего мира. «До 20% в структуре мировых товаров и услуг к 2025 году займет „халяль“», — уверен бизнесмен.

Пока проект работает в формате веб-сайта, однако к KazanSummit появится мобильное приложение для Android и iOS.