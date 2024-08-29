В 2025 году в Каире планируют открыть новый кампус филиала КФУ

Завершено проектирование нового кампуса филиала Казанского федерального университета в Египте. Новое здание планируют ввести в 2025 году, рассказал руководитель Русского дома в Каире Марат Гатин. Информация появилась на медиапортале вуза.

В настоящее время в филиале реализуются три образовательные программы медицинского направления. Здесь обучаются 385 студентов. Кроме того, продолжаются вступительные испытания. Участие в них приняли свыше 1 тысячи абитуриентов. Планируется, что вступительные испытания завершатся в середине сентября, а учебный год начнется 5 октября.

«В настоящее время в филиале преподаются программы „Лечебное дело“, „Стоматология“ и „Фармация“. Деятельность филиала направлена прежде всего на удовлетворение потребности в медицинских кадрах в стране», — объяснил Гатин.

По его словам, обучением студентов занимаются профессора Казанского федерального университета и преподаватели ведущих вузов Египта, многие из которых получили образование в России.

«В будущем календарном году мы также ожидаем введение в строй нового кампуса филиала, проектирование которого уже завершено», — добавил глава Русского дома в Каире.

Проректор по внешним связям Тимирхан Алишев уточнил, что в новом кампусе расположатся пять корпусов, общежитие для преподавателей.

Кроме того, планируется проведение мероприятий, нацеленных на углубление знаний студентов о русском языке, русской культуре и самой России. Так, здесь уже были организованы мероприятия, посвященные Дню Российской Федерации и Дню Победы.