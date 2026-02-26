В 2025 году в экономику Казани привлечено более 300 млрд рублей инвестиций

Инвестиции в основной капитал Казани за 9 месяцев прошлого года превысили 300 млрд рублей. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на сессии Казанской городской думы.

Среди реализованных инвестпроектов он отметил расширение технополиса «Химград», гастрономический комплекс «Кайт» на Кремлевской набережной, а также реконструкцию Московского рынка.

Кроме того, инвестиционным советом во главе с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым были поддержаны такие проекты, как технопарк «Центр беспилотных авиационных систем Татарстана» и многофункциональный комплекс у Кировской дамбы.

Помимо этого, в 2025 году началось строительство промышленного парка «Северные ворота» – масштабного проекта на площади более 200 га с объемом инвестиций 106 млрд рублей.

Привлечение инвестиций соответствует целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».