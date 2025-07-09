В 2025 году Т2 предотвратила полмиллиарда спам-звонков

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Фото предоставлено пресс-службой ООО "Т2 Мобайл"

T2 продолжает активную борьбу с телефонным мошенничеством и спамом. С начала 2025 года система защиты абонентов компании, основанная на big data, предотвратила более 500 млн спам-звонков.

За первую половину 2025 года Т2 уберегла своих абонентов примерно от трех миллиардов секунд нежелательных звонков — это 95 лет «тишины» от спама.

Антиспам-система на базе big data выявляет нежелательные вызовы, включая звонки-сбросы, анализируя длительность, частоту, массовость и реакцию пользователей. Ежедневно T2 обрабатывает с помощью big data 3 млн мошеннических звонков.

T2 блокирует подозрительные звонки, используя актуальные базы недобросовестных номеров, которые пополняются в том числе за счет данных от пользователей. Такие меры позволяют минимизировать влияние мошенников и рекламных роботов на повседневную жизнь абонентов.

Директор по продукту и клиентскому опыту T2 Андрей Борзов:

«В Т2 мы делаем все возможное, чтобы наши клиенты могли общаться друг с другом уверенно и без лишних помех. Более 500 млн предотвращенных спам-звонков в этом году – не просто цифры, а реальный вклад в личное время и спокойствие наших абонентов. Кроме этого, наши клиенты имеют возможность подключить услугу «Антиспам для звонков», которая маркирует входящие вызовы с номеров из базы. Идентификация незнакомых номеров бесплатно доступна всем абонентам, установившим мобильное приложение Т2. Мы продолжаем совершенствовать технологии, чтобы каждый звонок был безопасным и по-настоящему важным».

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