В 2025 году стартуют проекты «Семья» и «Кадры»: с какими итогами пришел к ним Татарстан

Большой нацпроект «Демография», в мероприятиях которого Татарстан активно участвует с 2019 года, подходит к концу. На смену ему придут новые приоритеты – «Семья» и «Кадры». О проделанной работе за прошедшие годы «Татар-информу» рассказали в Минтруде РТ.





За 2019-2024 годы более 18 млрд рублей было направлено на выплаты на детей, в том числе более 12 млрд из бюджета России

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На выплаты детям направили более 18 млрд рублей

Ключевыми целями нацпроекта «Демография» стали увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 на одну женщину, увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Для достижения второй из них был запущен проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». За годы его работы семьи республики получили ощутимую поддержку.

«За 2019–2024 годы более 18 млрд рублей было направлено на выплаты на детей, в том числе более 12 млрд из бюджета России – это выплата при рождении первого ребенка до трех лет с учетом среднедушевых доходов. Данная выплата позволила в Татарстане повысить доходы семей, воспитывающих 100 тыс. детей, а также сохранить в доле рождений первых детей в общей численности рождений на уровне 39%», – сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

С 2023 года мера поддержки вошла в состав универсального пособия семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам, выплачиваемого Социальным фондом. В 2024 году на меры социальной поддержки по линии Минтруда Татарстана предусмотрено 30,8 млрд рублей, в том числе 3,6 млрд – средства федерального бюджета и 27,2 млрд – средства регионального бюджета.

В Татарстане действует ряд дополнительных мер социальной поддержки семей с детьми. .Семьям предоставляется ежемесячная субсидия на проезд (в 2024 году – 369 рублей) Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстанские семьи получают субсидии на ЖКУ, проезд и лекарства

В Татарстане действует ряд дополнительных мер социальной поддержки семей с детьми, в том числе многодетных. Речь идет о помощи семьям, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет или в возрасте до 23 лет при условии их очного обучения в образовательных учреждениях. Семьям предоставляются:

субсидия в размере 30% расходов на оплату ЖКУ в пределах социальных нормативов;

субсидия на приобретение лекарственных средств для ребенка в возрасте до 6 лет (в 2024 году – 164 рубля);

ежемесячная субсидия на проезд (в 2024 году – 369 рублей).

Указом Раиса Татарстана Рустама Минниханова семьям при рождении одновременно трех и более малышей установлены:

единовременное пособие в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка;

ежемесячное пособие семьям, воспитывающим трех и более одновременно рожденных детей в возрасте до полутора лет, в размере 1 тыс. рублей на каждого ребенка.

В республике учреждена медаль «Ана даны – Материнская слава», которой награждаются матери, родившие и достойно воспитывающие или воспитавшие пять и более детей Фото: tatarstan.ru

Кроме того, в республике учреждена медаль «Ана даны – Материнская слава», которой награждаются матери, родившие и достойно воспитывающие или воспитавшие пять и более детей. Женщинам выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 20 тыс. рублей на каждого ребенка.

В 2022 году в Татарстане для повышения авторитета семьи и престижа родительского труда Рустамом Миннихановым было принято решение учредить новую государственную награду – медаль «Родительская доблесть» для семей, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, при наличии не менее одного несовершеннолетнего ребенка.

Для преодоления сложившейся демографической ситуации с 2018 года в регионе введены дополнительные денежные выплаты из республиканского бюджета. Жительницы сельской местности, родившие первого ребенка в возрасте до 25 лет, получают 50 тыс. рублей. А жительницы сел в возрасте до 29 лет при рождении третьих и последующих детей получают 100 тыс. рублей. Благодаря «сельским выплатам» Татарстану удалось сохранить долю рождений первенцев и увеличить количество многодетных семей.

Подарочные комплекты получают малообеспеченные семьи с новорожденными детьми Фото: © «Татар-информ»

Компенсация платы за детский сад и подарочные комплекты новорождённым

Отдельные меры социальной поддержки оказываются в нашей стране родителям, чьи дети посещают дошкольные образовательные организации. Им выплачивается компенсация части родительской платы за детский сад: на первого ребенка – в размере 20%, на второго ребенка – в размере 50%, на третьего ребенка и последующих детей – в размере 70%.

«В Татарстане установлена дополнительная компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Дополнительная компенсация предоставляется гражданам, среднедушевой доход которых не превышает 20 тыс. рублей в месяц», – пояснили в пресс-службе Минтруда РТ.

Кроме того, с 2020 года действует ряд адресных мер поддержки:

Ежемесячное пособие получают семьи, воспитывающие пять и более детей в возрасте до 18 лет, в которых один или оба родителя – инвалиды или один из детей – инвалид. Размер пособия равен разнице между величиной прожиточного минимума, установленного в Татарстане в расчете на душу населения (в 2024 году – 13 135 рублей), и среднедушевым доходом семьи. Для многодетных семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума на душу населения увеличен размер дополнительной компенсации за детский сад до 100%. Выплату на покупку лекарств детям до трех лет в размере 10 тыс. рублей получают малообеспеченные семьи. Подарочные комплекты получают малообеспеченные семьи с новорожденными детьми.

С 2021 года благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография» проводится обучение татарстанцев самым востребованным профессиям на рынке труда Фото: © «Татар-информ»

За четыре года востребованные специальности освоили 28 тыс. человек

С 2021 года благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография» проводится обучение татарстанцев самым востребованным профессиям на рынке труда. За три года прошли обучение 23,8 тыс. человек. В этом году обучение прошли еще более 4 тыс. человек.

Особым спросом у населения пользуются образовательные программы по работе на маркетплейсах, тестированию программных продуктов и управлению персоналом. Женщины все чаще выбирают программы по педагогике и дошкольному образованию, психологии, кадровому администрированию и управлению персоналом.

«В 2025 году обучение отдельных категорий граждан продолжится в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры», – отметили в пресс-службе.

С прошлого года в республике организовано обучение работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. В 2023 году обучены 1,3 тыс. человек. Люди выучились на электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по эксплуатации и ремонту газового оборудования, машинистов автокрана, операторов станков с программным управлением, сборщиков-клепальщиков, литейщиков металлов и сплавов автомобилей, операторов лазерных установок, фрезеровщиков и другим специальности.

По итогам обучения трудоустроено более 98% участников программы. В этом году на обучение направлены еще 349 работников. Они учатся на наладчиков станков и манипуляторов с программным управлением, контролеров станочных и слесарных работ, операторов станков с программным управлением, изучают основы производства авиационной техники в условиях цифровых технологий.

В различных отраслях уровень среднемесячной оплаты труда разный. Его максимальный размер – в сфере информации и связи Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан лидирует среди регионов ПФО по уровню зарплаты

Достижение приоритетных целей нацпроекта «Демография» невозможно без повышения доходов людей. По данным Росстата, в 2023 году уровень бедности в России составил 8,5%, или 12,4 млн человек, в Татарстане – 4,6%, или 184,8 тыс. человек. В республике действует региональная программа снижения доли населения с доходами ниже границы бедности на 2023–2030 годы.

«Ее главная цель – обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции и снижение уровня бедности в Татарстане к 2030 году в два раза по сравнению с показателем 2017 года (с 7,3% до 4,1%)», – отметили в пресс-службе Минтруда РТ.

Важнейшим индикатором доходов людей выступает минимальный размер оплаты труда для работников бюджетного сектора. На сегодняшний день его размер составляет 19 242 рубля в месяц.

«По уровню заработной платы республика занимает первое место среди регионов Приволжского федерального округа. Размер среднемесячной заработной платы за январь – август составил 70,7 тыс. рублей», – сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

В различных отраслях уровень среднемесячной оплаты труда разный. Его максимальный размер – в сфере информации и связи (114,5 тыс. рублей), финансовой деятельности (110,9 тыс. рублей), добычи полезных ископаемых (109,5 тыс. рублей), а минимальный – в сфере операций с недвижимым имуществом (42,3 тыс. рублей), а также у служащих в гостиничном секторе и работников общепита (43,8 тыс. рублей).

По уровню заработной платы республика занимает первое место среди регионов Приволжского федерального округа Фото: © «Татар-информ»

За пять лет почти 500 тыс. татарстанцев повысили свои доходы

Регион использует разные инструменты для борьбы с бедностью. В муниципальных образованиях созданы территориальные комиссии по повышению уровня жизни и легализации доходов. В их состав входят представители налоговой службы, социального фонда, центров занятости, социальной защиты, контрольно-надзорных ведомств и служб.

Работодатели, выплачивающие заработную плату ниже минимального размера оплаты труда, регулярно приглашаются на заседания комиссий. В этом году участниками таких заседаний стали более 3,2 тыс. работодателей, в результате 448 работникам доначислена и выплачена заработная плата на 1,5 млн рублей. На полную ставку за 10 месяцев переведены 68 человек.

Людям, которые не могут самостоятельно себя обеспечивать, оказывается 61 мера социальной поддержки. Четыре федеральные меры поддержки получают 287,8 тыс. человек и 57 региональных мер – 815,8 тыс. человек. Помощь оказывается адресно, с учетом доходов и имущества.

«Если в 2019 году меры социальной поддержки получали 1,5 млн человек, то в 2024 году – 1,1 млн человек. За пять лет почти 500 тыс. граждан республики повысили свои доходы, вышли из числа малообеспеченных», – отметили в пресс-службе Минтруда РТ.

Социальный контракт заключается для: а) трудоустройства; б) ведения личного подсобного хозяйства; в) открытия индивидуальной предпринимательской деятельности, оформления в качестве самозанятого Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

1,5 тыс. татарстанцев благодаря соцконтрактам открыли свое дело

Действенным инструментом снижения бедности выступает социальный контракт – договор между гражданином и соцзащитой. Технология социального контракта выстроена на взаимных обязательствах между получателем адресной социальной помощи и государством, это пошаговая «дорожная карта» по выводу из малообеспеченности конкретной семьи.

«Социальный контракт применяется в Татарстане с 2011 года. Если в самом начале работы основной задачей было оказание материальной помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, то сегодня эта задача приобрела более глобальный характер – долгосрочный вывод семьи из бедности», – подчеркнули в пресс-службе Минтруда РТ.

Социальный контракт заключается для:

а) трудоустройства;

б) ведения личного подсобного хозяйства;

в) открытия индивидуальной предпринимательской деятельности, оформления в качестве самозанятого;

г) проведения других мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации.

За 2023 год в республике заключено 5,3 тыс. социальных контрактов, что позволило трудоустроить 2,7 тыс. человек. Еще 2 тыс. человек открыли собственное дело, 149 татарстанцев создали ЛПХ. По итогам прошлого года доход у 62,4% людей, заключивших соцконтракты, превысил величину прожиточного минимума на душу населения в Татарстане (в 2023 году – 12 219 рублей, в 2024 году – 13 135 рублей). По России этот показатель составляет 40,3%.

В этом году на середину ноября заключено еще 5,4 тыс. социальных контрактов. В том числе более 3 тыс. – по поиску работы, 1,5 тыс. – на открытие своего дела, 164 – на ведение ЛПХ.

Специалисты навещают пожилых людей на дому и оказывают им необходимую помощь в быту Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

30 одиноких пожилых обрели приемные семьи

Благодаря федеральному проекту «Старшее поколение» национального проекта «Демография» продолжается пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. В настоящее время системой долговременного ухода охвачено около 6 тыс. татарстанцев.

В Татарстане с 2017 года запущен проект «Приемная семья пожилого человека», ежегодно из бюджета республики на эти цели выделяется 3,7 млн рублей. В настоящее время создано 30 приемных семей для одиноких пожилых сельчан, нуждающихся в постороннем уходе. Семьи получают от 6 до 10 тыс. рублей в месяц, в зависимости от состояния пожилого человека.

Еще один пилотный проект называется «Помощник по уходу», он также направлен на повышение качества жизни пожилых людей. В этом году в программе участвуют негосударственные организации АНО «Центр социальной помощи «Содействие» и ООО «Социальная служба помощник». Специалисты навещают пожилых людей на дому и оказывают им необходимую помощь в быту.

Кроме того, на базе центров реабилитации инвалидов и комплексных центров социального обслуживания населения созданы отделения дневного пребывания для пожилых и инвалидов. Во всех районах и городах республики работают «Школы ухода» для родственников пожилых людей и инвалидов, нуждающихся в специальном уходе.

Благодаря федеральному проекту «Управление рынком труда» в 2025 году в республике планируется модернизация центров занятости населения для повышения их эффективности Фото: © «Татар-информ»

В 2025 году отремонтируют и модернизируют центры занятости

С 2025 года Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ будет участвовать в новых национальных проектах «Семья» и «Кадры». Планируются мероприятия по поддержке семей и представителей старшего поколения, а также по совершенствованию механизмов управления рынком труда.

«В составе нацпроекта «Семья» планируется проведение мероприятий федеральных проектов «Поддержка семьи», «Многодетная семья» и «Старшее поколение». Так, в ходе последнего продолжатся мероприятия по внедрению в республике системы долговременного ухода за людьми пожилого возраста и инвалидами, строительству дома-интерната для престарелых и инвалидов в Зеленодольском муниципальном районе», – сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

В новый национальный проект «Кадры» войдут четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Образование для рынка труда», «Активные меры содействия занятости», «Человек труда».

Благодаря федеральному проекту «Управление рынком труда» в 2025 году в республике планируется проведение двух крупных мероприятий:

модернизация центров занятости населения для повышения их эффективности;

составление прогноза потребности отраслей экономики в специалистах на пятилетний период.

Контрольные цифры будут актуализироваться каждый год.

Так, по первому направлению планируется создание кадровых центров нового типа, в которых соискатели и работодатели будут получать комплекс услуг в сфере занятости с использованием современных подходов и технологических инноваций.

«Модернизированные кадровые центры откроют новые возможности. Карьерные консультанты будут проводить профориентирование, помогать в подготовке к собеседованию, направлять на переобучение, чтобы каждый соискатель смог стать профессионалом в новой сфере деятельности», – рассказали в пресс-службе Минтруда РТ.

Также будут отремонтированы и оснащены необходимым оборудованием все центры занятости населения. Их частичная модернизация началась уже в этом году. В сентябре все центры занятости были объединены в одно юрлицо – ГКУ «Центр занятости населения Республики Татарстан». Вторым направлением работы станет определение прогноза потребности экономики в кадрах на последующие пять лет. В этом году федеральный прогноз кадровой потребности проходит апробацию. Все субъекты России до 1 ноября разработали свои региональные прогнозы.