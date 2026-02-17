Штаб Татарстанских студенческих отрядов насчитывал почти 16 тыс. человек в 2025 году

В 2025 году через систему студенческих трудовых отрядов Татарстана прошли почти 16 тыс. человек. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«В прошлом году Республиканский штаб студенческих отрядов Республики Татарстан насчитывал почти 16 тыс. участников, 51 трудовую бригаду, 297 классических отрядов на базе образовательных организаций Республики Татарстан», - сообщил он.

Студенческие трудовые отряды играют важную роль в трудовом воспитании молодого поколения и формировании у них профессиональных компетенций. Они помогают студентам приобрести практический опыт, развивать лидерские качества и социальные навыки, а также осознать свои профессиональные цели и задачи, подчеркнул Кадыров.