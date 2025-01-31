В 2025 году рынок автокредитов может «затормозить» минимум на 20%

Высокие ставки, жесткое регулирование Банка России и рост цен на машины серьезно повлияют на спрос на автокредиты в 2025 году. Спрос на автокредиты начал резко сокращаться с четвертого квартала прошлого года. Тогда общерыночные продажи снизились на 44% по сравнению с тремя предыдущими месяцами – до 398 млрд рублей.

По текущим оценкам, общерыночные выдачи могут опуститься ниже 2 трлн рублей, сократившись не менее чем на 20% к прошлому году. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

В 2025 году на сегмент продолжат давить высокие рыночные ставки и макропруденциальные надбавки. Дополнительно на спрос повлияют макропруденциальные лимиты, введение обязательного документального подтверждения дохода потенциального заемщика при «чеке» более 1 млн рублей, рост цен на машины в результате индексации утильсбора и повышения таможенных сборов.

В сложившихся условиях портрет автозаемщика поменяется. В основном кредиты для покупки машин будут оформлять те, кто подходит под условия госпрограммы, а также россияне со стабильным высоким доходом и низкой долговой нагрузкой. При этом физические лица станут чаще привозить автомобили из-за рубежа – прежде всего с пробегом из-за их более доступной стоимости. В результате доля новых машин в выдачах автокредитов может сократиться более чем на 5 п. п. и фактически вернуться к уровню 2023 года (42%).

С точки зрения стран-производителей доминирующие позиции на рынке по-прежнему будут занимать российские и китайские бренды. При этом новая тарифная политика по утильсбору усилит позиции марок с высокой степенью локализации производства.

«После небольшой передышки рынок автокредитования вновь «нажал на тормоза». Пока ситуация не нормализуется, россияне будут откладывать покупку машины, предпочитая эксплуатировать уже имеющуюся или копить на новую с помощью депозитов. Стимулами поменять авто, помимо экстренных случаев, будут господдержка и привлекательные условия производителей по отдельным брендам. В этих условиях конкуренция на рынке серьезно ужесточится – прежде всего за качественных заемщиков, так как банки будут фокусироваться на эффективности кредитного портфеля, а не его объеме», – сказал Георгий Горшков.