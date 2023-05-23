В 2025 году российские вузы начнут массово переходить на новую систему образования

Массовый переход на новую, трехуровневую систему высшего образования должен начаться в 2025 году. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

«Проект рассчитан на три года полностью. Ключевыми, конечно, будут 2023-2024 годы. В 2026 он завершается. Я думаю, что массовый переход — это 2025 год», — поделился министр.

Напомним, что перед этим — в 2023-2024 годах — по указу Президента России Владимира Путина стартует пилотный проект по изменению уровней высшего образования. Он будет реализован в нескольких московских и региональных вузах.