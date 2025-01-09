Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В 2025 году продажи новых автомобилей в России могут упасть на четверть
В наступившем 2025 году продажи новых автомобилей в России могут упасть на четверть, с 1,6 млн машин в 2024-м до примерно 1,2 млн. Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Игорь Чикин, пишет газета «Республика Татарстан».
«До трети дилеров могут разориться. 1,2 млн проданных авто — это очень мало. Для понимания, сейчас в России действующие мощности автозаводов рассчитаны на 1,8 млн машин в год <...>», — отметил эксперт.
По словам Чикина, дело в том, что за последние три года автомобили в России подорожали вдвое, причем за ближайшие пять лет цены на них вырастут еще в два раза.
«Две тысячи двадцать пятый год будет сложным для авторынка, потому что у людей нет денег, и взяться им неоткуда», — констатировал в свою очередь руководитель Федерации автовладельцев России по Казани Дмитрий Золотов, упомянув «драконовские кредитные ставки».
При этом спад наблюдается и на рынке подержанных авто, указал руководитель татарстанской компании «Твой Автоэксперт» Павел Кузнецов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»