В 2025 году продажи новых автомобилей в России могут упасть на четверть

В наступившем 2025 году продажи новых автомобилей в России могут упасть на четверть, с 1,6 млн машин в 2024-м до примерно 1,2 млн. Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Игорь Чикин, пишет газета «Республика Татарстан».

«До трети дилеров могут разориться. 1,2 млн проданных авто — это очень мало. Для понимания, сейчас в России действующие мощности автозаводов рассчитаны на 1,8 млн машин в год <...>», — отметил эксперт.

По словам Чикина, дело в том, что за последние три года автомобили в России подорожали вдвое, причем за ближайшие пять лет цены на них вырастут еще в два раза.

«Две тысячи двадцать пятый год будет сложным для авторынка, потому что у людей нет денег, и взяться им неоткуда», — констатировал в свою очередь руководитель Федерации автовладельцев России по Казани Дмитрий Золотов, упомянув «драконовские кредитные ставки».

При этом спад наблюдается и на рынке подержанных авто, указал руководитель татарстанской компании «Твой Автоэксперт» Павел Кузнецов.