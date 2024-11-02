В 2025 году предприятия ОПК Татарстана получат субсидии по нацпроекту «Кадры»

В этом году семь предприятий оборонно-промышленного комплекса Татарстана организовали обучение 476 работников благодаря субсидиям. Об этом «Татар-информу» сообщила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.

«Предприятия ОПК могут участвовать в получении субсидий из бюджетных средств. Программа софинансируется федеральным бюджетом и бюджетом республики. В этом году семь предприятий организуют обучение 476 работников. Предприятию предоставляется субсидия, а оно организует процесс обучения, осуществляет отбор образовательных программ», – сказала она.

В следующем году предприятия ОПК также смогут воспользоваться субсидиями.

«В рамках национального проекта «Кадры» это мероприятие планируется к финансированию», – отметила Тазетдинова.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты: «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».