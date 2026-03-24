Общество 24 марта 2026 10:39

В 2025 году почти 1,5 миллиона жителей РТ прошли диспансеризацию и профосмотры

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

В прошлом году диспансеризацию и профилактические осмотры в Татарстане прошел 1 463 809 человек. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр здравоохранения республики Альмир Абашев.

«В ходе профилактически мероприятий нами выявлено 126 тысяч новых заболеваний. Это 45 тысяч новых заболеваний сердечно-сосудистой системы, 1859 случаев злокачественных новообразований, а также порядка двух тысяч случаев сахарного диабета», – рассказал Абашев.

