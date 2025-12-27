news_header_top
Общество 27 декабря 2025 11:06

В 2025 году объем введенного жилья в Татарстане стал рекордным в истории республики

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2025 году объем введенного жилья в Татарстане стал рекордным в истории республики. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства РТ, которое провел Раис Татарстана Рустам Минниханов.

План по вводу жилья выполнен на 108%, а всего введено 3 млн 515 тысяч кв. м помещений. Так, полностью завершено строительство 44 жилых домов по программе социальной ипотеки, а также 110 коммерческих многоквартирных домов.

В сфере индивидуального жилищного строительства план также оказался перевыполнен - сданы 17 785 домов суммарной площадью 2 млн 401 тысяча кв. м.

#Раис Республики Татарстан #Минстрой рт #жилье
