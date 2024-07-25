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Общество 25 июля 2024 11:26

В 2025 году новогодние праздники в России продлятся 11 дней, майские – 8

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Следующие новогодние праздники в России продлятся 11 дней, майские – 8. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

«<...> выпавшие на выходные дни новогодние каникулы прибавляются к другим праздничным дням <...> новогодние каникулы 2024-2025 года продлятся 11 дней», – приводятся слова министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

Отмечается, что в мае 2025 года россияне смогут отдохнуть в период с1 по 4-е и с 8 по 11-е число.

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