Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В 2025 году новогодние праздники в России продлятся 11 дней, майские – 8
Следующие новогодние праздники в России продлятся 11 дней, майские – 8. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.
«<...> выпавшие на выходные дни новогодние каникулы прибавляются к другим праздничным дням <...> новогодние каникулы 2024-2025 года продлятся 11 дней», – приводятся слова министра труда и социальной защиты Антона Котякова.
Отмечается, что в мае 2025 года россияне смогут отдохнуть в период с1 по 4-е и с 8 по 11-е число.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»