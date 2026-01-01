В 2025 году на сельхозярмарках в Татарстане реализовали продукции на 2 млрд рублей

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В завершившемся 2025 году в Татарстане в ходе семи весенних и 16 осенних торговых недель на традиционные сельскохозяйственные ярмарки было завезено продукции на общую сумму 2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Речь идет о 7713,4 тонны овощей (в том числе 4592,3 тонны картофеля), 451,5 тонны разливного молока, 1044,5 тонны сахара, 3 млн 412,5 тыс. штук куриных яиц и 1768,7 тонны мяса (включая 951,6 тонны говядины).

Ярмарки проводились на 14 площадках Казани, двух площадках Набережных Челнов, двух площадках Зеленодольского района и трех площадках Нижнекамского района, а также в остальных муниципальных районах (с различной периодичностью). В том числе добавилась новая площадка в казанском ЖК «Салават Купере 2» по адресу: ул. Альфии Авзаловой, д.15.

В общей сложности за время проведения ярмарок 2025 года оказалось задействовано 22 тыс. автомобилей.

По сравнению с 2024 годом в 2025-м большей популярностью у посещающих ярмарки татарстанцев пользовались такие продукты, как картофель (темп роста потребления составил 107,5%), капуста (129%), сахарный песок (110%), розливное молоко (108%), масло сливочное (120%), подсолнечное масло (149%) и рыба (126%).

Кроме того, более чем на 150% увеличился спрос на молочную и хлебобулочную продукцию, представленную на ярмарках производителями Татарстана.

Успешное проведение сельскохозяйственных ярмарок в 2025 году подтверждает их важную роль в обеспечении населения доступными продуктами питания и поддержке местных товаропроизводителей, что соответствует целям и задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», отметили в профильном ведомстве.

В 2025 году благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова, а также совместной работе Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ и исполкома Казани была проведена реконструкция и модернизация ярмарочных площадок. Так, заасфальтирована дорога, установлено освещение, созданы комфортные условия для участников ярмарок – теплые помещения для заполнения ветеринарных документов, бытовые удобства и так далее.

Благодаря предоставлению товаропроизводителям бесплатных торговых мест и компенсации части транспортных затрат сельскохозяйственная продукция реализовалась населению на ярмарках по ценам до 20% ниже ее средней стоимости в розницу.

Весь ярмарочный сезон организаторы активно работали над созданием праздничной атмосферы. На площадках регулярно проводились концерты, народные гуляния, мастер-классы по народным ремеслам, дегустации продукции. Это привлекало дополнительных посетителей и делало ярмарки местом не только для покупок, но и для отдыха и общения, добавили в Минсельхозпроде РТ.