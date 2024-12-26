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В РТ на патриотическое воспитание в 2025 году направят дополнительно 21 млн рублей
В 2025 году в Татарстане на патриотическое воспитание молодежи направят дополнительно 21 млн рублей. Об этом «Татар-информу» сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.
«Эти средства предусматривают грантовую поддержку на патриотические проекты среди подростков и молодежи. Кроме того, будет реализован проект на острове Вертолетный, где работает летний военно-патриотический лагерь, там отдыхают подростки, стоящие на разного вида учетах», - пояснил он.
Также средства пойдут на мероприятия военно-патриотического общества Татарстана и профильных клубов в муниципальных образованиях, добавил министр.
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