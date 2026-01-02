В 2025 году на модернизацию ЖКХ в Татарстане было направлено почти 12 млрд рублей

По итогам 2025 года в Республике Татарстан на модернизацию коммунальной инфраструктуры в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» было выделено 11,7 млрд рублей. Из них инвестиционная составляющая, учтенная в тарифах, составила 979 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета РТ по тарифам.

В регионе проведен комплекс мероприятий по обновлению коммунальных сетей и оборудования. Наибольший объем средств – 801,5 млн рублей – направлен на развитие системы теплоснабжения. В течение года реконструировано более 26 км тепловых сетей, а все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

В сфере водоснабжения на работы предусмотрено 107,8 млн рублей. Проведена реконструкция сетей и замена оборудования, при этом уровень исполнения инвестиционных программ почти достиг 100%.

На модернизацию объектов водоотведения направлено 69,8 млн рублей. Все запланированные работы были реализованы, включая обновление канализационных сетей и оборудования.

Госкомитет РТ по тарифам обеспечил учет инвестиционной составляющей при установлении тарифов и контролировал ход выполнения работ на объектах коммунальной инфраструктуры.

«Реализация мероприятий в рамках национального проекта позволяет системно обновлять коммунальную инфраструктуру и последовательно решать задачи развития отрасли», – подчеркнул председатель Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам Ренат Гайнутдинов.

Напомним, национальный проект «Инфраструктура для жизни» стартовал в 2025 году и объединяет 12 федеральных проектов. Он продолжает ранее реализуемые государственные программы, направленные на модернизацию ЖКХ и повышение надежности коммунальных систем.