В 2025 году на модернизацию ЖКХ Татарстана за счет тарифов направили почти 1 млрд рублей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По итогам 2025 года в Татарстане на модернизацию коммунальной инфраструктуры в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» направили 11,7 млрд рублей. Из них 979 млн рублей пришлось на учтенную в тарифах инвестиционную составляющую, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по тарифам.

В республике проведен комплекс работ по обновлению коммунальных сетей и оборудования. Больше всего тарифных средств, 801,5 млн рублей, потрачено на развитие системы теплоснабжения. Запланированные на год работы выполнены в полном объеме, реконструировано более 26 километров тепловых сетей.

Траты тарифных средств на сферу водоснабжения составили 107,8 млн рублей. Проведены работы по реконструкции сетей и замене оборудования, уровень исполнения инвестиционных программ приблизился к 100%, отметили в ведомстве.

В свою очередь на модернизацию объектов водоотведения направили 69,8 млн рублей. Всё намеченное воплощено в жизнь, включая реконструкцию канализационных сетей и обновление оборудования.

Государственный комитет РТ по тарифам обеспечил учет инвестиционной составляющей при установлении тарифов, а также осуществлял мониторинг хода выполнения работ на объектах коммунальной инфраструктуры.

«Реализация мероприятий в рамках национального проекта позволяет системно обновлять коммунальную инфраструктуру и последовательно решать задачи развития отрасли», – выразил уверенность председатель госкомитета Ренат Гайнутдинов.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» стартовал в 2025 году. Он объединяет 12 федеральных проектов и является продолжением ранее реализуемых государственных программ, направленных на модернизацию ЖКХ и повышение надежности коммунальных систем. Профильную комиссию Государственного совета РФ возглавляет Раис РТ Рустам Минниханов.